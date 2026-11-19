Νέα ένταση καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, με τις ναυτιλιακές μεταφορές να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Τρία πετρελαιοφόρα πλοία πήραν φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, όπως γνωστοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα των σκαφών.

Όπως αναφέρει η ιρανική πλευρά, τα συγκεκριμένα τάνκερ κινούνταν εντός απαγορευμένης ζώνης, έχοντας κλείσει τα δορυφορικά τους συστήματα εντοπισμού και μετάδοσης στίγματος.

Το τελευταίο διάστημα, ο ιρανικός στρατός εκδίδει ολοένα και συχνότερα ανακοινώσεις για εκρήξεις και πυρκαγιές σε πλοία εξαιτίας ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαιώνουν ότι έχουν προχωρήσει στην αποναρκοθέτηση του μεγαλύτερου μέρους αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.

Πριν από την έκρηξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων. Από την έναρξη της σύρραξης και μετά, η Τεχεράνη στοχοποιεί τακτικά όσα πλοία επιχειρούν να περάσουν από το σημείο χωρίς τη συγκατάθεσή της, την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.