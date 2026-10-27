Στο στόχαστρο των Χούθι το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας

Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο προκαλεί η ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ότι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, Γιαχία Σάρια, χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος και ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει την επίθεση.

Το Bloomberg μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή με γνώση του περιστατικού, ότι πυρκαγιά κοντά στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πύραυλοι και εκρήξεις στο Ριάντ

Την ίδια ημέρα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στο Ριάντ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις. Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είχε προειδοποιήσει για πιθανό κίνδυνο στην πρωτεύουσα. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι η απειλή είχε παρέλθει.

Στο επίκεντρο οι πετρελαϊκές εξαγωγές

Η Ρας Τανούρα αποτελεί κρίσιμη εγκατάσταση για την ενεργειακή τροφοδοσία της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί με το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, συγκαταλέγεται στα δύο βασικά λιμάνια μέσω των οποίων διακινούνται σχεδόν όλες οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών στόχων έχουν ενταθεί από τον Σεπτέμβριο, διευρύνοντας την περιφερειακή ένταση. Η οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει επιτεθεί και στο παρελθόν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η νέα εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στην ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των πετρελαϊκών διαδρομών να βρίσκεται στο επίκεντρο.