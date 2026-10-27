Άφησε την τυροκομία και ταξιδεύει για να σώσει παραδοσιακά τυριά

Ο Τρέβορ Γουόρμενταλ εγκατέλειψε τη δουλειά του ως επαγγελματίας τυροκόμος στο Σιάτλ και από το 2019 ταξιδεύει σε περισσότερες από 20 χώρες, αναζητώντας σπάνια τυριά και παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής που απειλούνται με εξαφάνιση.

Από τις στέπες της Μογγολίας μέχρι τα βουνά της Γεωργίας, ζει κοντά σε κτηνοτροφικές κοινότητες και καταγράφει τις συνήθειες των ανθρώπων που διατηρούν ζωντανή την τέχνη της τυροκόμησης.

Από το Σιάτλ στις στέπες της Μογγολίας

Η απόφαση ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι, ως τυροκόμος, χρησιμοποιούσε γάλα από ζώα που δεν είχε δει ποτέ. Έτσι, άφησε την επαγγελματική του ζωή και ξεκίνησε ένα ταξίδι με οτοστόπ, πεζοπορίες και μεγάλες διαδρομές με αυτοκίνητο. Στόχος του ήταν να γνωρίσει από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τα προϊόντα που έφταναν στο τραπέζι του.

Το 2019 έφτασε στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας και έζησε μόνος σε μια γιούρτα, έχοντας για συντροφιά έναν σκύλο. Εκεί γνώρισε τη σημασία των γαλακτοκομικών στην τοπική παράδοση. Οι γυναίκες ράντιζαν γάλα στον αέρα ως ένδειξη σεβασμού, ενώ το φρέσκο τυρί μπιάσλαγκ αποτελούσε μέρος της καθημερινής διατροφής.

Αργότερα, ακολούθησε νομαδικές οικογένειες στις στέπες και πέρασε το καλοκαίρι κοντά σε κτηνοτρόφους στην περιοχή Ζαβκάν. Ξυπνούσε πριν από την αυγή για να αρμέγει γιακ, ακολουθούσε κοπάδια αλόγων και έμαθε να παρασκευάζει ααρούλ, ένα γλυκόξινο γαλακτοκομικό προϊόν που αποξηραίνεται και καταναλώνεται σε μικρά κομμάτια.

Το τυρί που κρύβει την ιστορία ενός τόπου

Μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες του ήταν στην Τουσετία, στα βουνά της Γεωργίας. Εκεί γνώρισε βοσκούς που αρμέγουν πρόβατα με το χέρι και χρησιμοποιούν ξύλινα δοχεία. Από το γάλα παρασκευάζουν το τουσούρι γκουντά, ένα τυρί που θυμίζει φέτα και ωριμάζει μέσα σε προβιές γυρισμένες ανάποδα.

Ο Γουόρμενταλ περπάτησε περίπου 130 χιλιόμετρα μαζί με τους βοσκούς και ένα κοπάδι 300 προβάτων, ακολουθώντας μια διαδρομή που περνά από γενιά σε γενιά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η παραδοσιακή τυροκόμηση βοηθά στη διατήρηση της ποικιλίας των φυλών των ζώων και μπορεί να συνδεθεί με πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής. Παράλληλα, καλεί τους ταξιδιώτες να αναζητούν μικρά τυροπωλεία και να γνωρίζουν τους τοπικούς παραγωγούς, χωρίς να απαιτούν από τους κτηνοτρόφους να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν.

Για τον Γουόρμενταλ, ακόμη και μια γεύση που αρχικά ξενίζει μπορεί να γίνει αφορμή για να γνωρίσει κανείς έναν διαφορετικό πολιτισμό.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – milk_trekker