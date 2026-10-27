Μεξικό: Μαθήτρια έφτιαξε “πυροσβεστήρα” που σβήνει φωτιά με τον ήχο
Η 16χρονη μαθήτρια Άνχελα Καρίμ Ερνάντες Βενέγκας από το Μεξικό κατάφερε να εντυπωσιάσει σε επιστημονικό διαγωνισμό με την εφεύρεσή της.
Η Μεξικανή μαθήτρια στο CETis 78 στην Αλταμίρα, εφηύρε το «Vortex Tech» ή αλλιώς έναν “πυροσβεστήρα” βασισμένο στον ήχο. Ο “πυροσβεστήρας” σβήνει μικρές φλόγες χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα χαμηλής συχνότητας (περίπου 30 Hz).
Το μόνο που χρειάζεται για να σβήσει τις φλόγες είναι ηχητικά κύμματα και όχι νερό ή χημικά.
Ειδικότερα αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρία, ενισχυτή και ηχητικά κύματα για να δημιουργεί ροή αέρα που διαταράσσει την καύση. Η μαθήτρια έχει αποδείξει ότι η εφεύρεσή της μπορεί να σβήνει μικρές φωτιές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Η νεαρή μαθήτρια κατάφερε να διακριθεί και να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Επιστήμης και Εφευρέσεων ISIF 2026 στην Ινδονησία, ανταγωνιζόμενη έργα από δεκάδες χώρες.
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