Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της Frontex και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα πρόταση για την περαιτέρω ισχυροποίηση της Frontex, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιτάχυνση των επιστροφών και την άμεση διαχείριση κρίσεων. Οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν την επιχειρησιακή δικαιοδοσία του οργανισμού, επιτρέποντάς του να δρα ταχύτερα και να παρέχει ουσιαστική στήριξη στα κράτη μέλη μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της δημιουργίας μηχανισμών έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ενίσχυσης, το Μόνιμο Σώμα της Frontex πρόκειται να αυξηθεί σταδιακά στα 30.000 στελέχη, ενώ παράλληλα συγκροτείται μια νέα Ευρωπαϊκή Εφεδρεία Συνοριοφυλακής και Επιστροφών από 17.000 άτομα για ευέλικτες αναπτύξεις. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός αποκτά ευκολότερη πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό και ψηφιακά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αναλαμβάνοντας ρόλο κεντρικού φορέα προμηθειών. Στον τομέα των επιστροφών, ιδρύεται ένα εξειδικευμένο Κέντρο Συντονισμού που θα επιβλέπει όλα τα στάδια από την εθελούσια επιστροφή έως την επανένταξη, ενώ η Frontex θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει επιχειρησιακά και τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση του απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, η πρόταση εισάγει ένα Διαδικτυακό Κέντρο Παρακολούθησης που θα εντοπίζει απειλές μέσω ανοιχτών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και μια Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης για άμεση επέμβαση στα σύνορα.

Παράλληλα, ενισχύεται η ροή πληροφοριών, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να αναφέρουν σοβαρά περιστατικά μέσω του δικτύου EUROSUR εντός 24 ωρών. Τέλος, θεσπίζεται ένας νέος κανονισμός για την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, με την τελική έγκριση του σχεδίου να εκκρεμεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.