Γαλλία: Δεν πείθουν τους εκπαιδευτικούς τα μέτρα για τα σχολεία

Ανεπαρκείς θεωρούν οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες για την εκπαίδευση. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται, καθώς οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τις βασικές διεκδικήσεις για περισσότερους καθηγητές και καλύτερες σχολικές υποδομές.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα και περιλαμβάνουν ανώτατο όριο 28 μαθητών ανά τάξη, δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων και αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Η Σοφί Βενετιτέ, γενική γραμματέας του συνδικάτου εκπαιδευτικών SNES-FSU, χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις μόνο την αρχή μιας απάντησης. Ζήτησε περισσότερες προσλήψεις και περιορισμό του αριθμού των μαθητών σε περισσότερα τμήματα.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με αποκλεισμούς σχολείων από μαθητές που καταγγέλλουν ελλείψεις προσωπικού και πόρων. Στη συνέχεια, το κίνημα διευρύνθηκε, με τη συμμετοχή συνδικάτων και των «Κίτρινων Γιλέκων». Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και η αύξηση του κόστους ζωής.

Οι μαθητικές οργανώσεις χαρακτήρισαν τις κυβερνητικές παραχωρήσεις ένα πρώτο θετικό βήμα, ξεκαθάρισαν όμως ότι θα συνεχίσουν τις διαδηλώσεις το Σάββατο και στις 5 Νοεμβρίου.

Κόστος 5 δις ευρώ και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Νταβίντ Αμιέλ εκτίμησε ότι τα νέα μέτρα θα κοστίσουν περίπου 5 δισ. ευρώ. Το ποσό, όπως ανέφερε, θα καλυφθεί μέσω περικοπών σε άλλους τομείς, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές προανήγγειλε ισχυρή παρουσία της αστυνομίας στις επόμενες κινητοποιήσεις. Οι προηγούμενες διαδηλώσεις είχαν σημαδευτεί από επεισόδια και λεηλασίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη χώρα.

Η κοινωνική αναταραχή προσθέτει νέα πίεση στη γαλλική κυβέρνηση, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027.