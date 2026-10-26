Νιγηρία: Στους 50 οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε χωριό

Στους 50 ανήλθαν οι νεκροί από την επίθεση ενόπλων στο χωριό Μπινάρι της πολιτείας Ταράμπα στη Νιγηρία, την Παρασκευή.

Κάτοικοι που επέζησαν ανέφεραν ότι εντοπίστηκαν δεκάδες πτώματα, ανάμεσά τους και άνθρωποι που πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους δράστες. Η Διεθνής Αμνηστία στη Νιγηρία έκανε λόγο για 52 νεκρούς.

Η επίθεση και οι λεηλασίες

Οι ένοπλοι έφτασαν στο χωριό με μοτοσικλέτες, μετά τη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής, και άνοιξαν πυρ εναντίον των κατοίκων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες, που εκτιμάται ότι ανήκουν σε συμμορίες κακοποιών γνωστές ως «bandits», σκότωσαν αρχικά περισσότερους από 20 ανθρώπους και λεηλάτησαν καταστήματα.

Ο κάτοικος του Μπινάρι Μπασίρ Μαμούντα Μούσα δήλωσε ότι την Παρασκευή εντοπίστηκαν επτά νεκροί. Το Σάββατο βρέθηκαν άλλα 43 πτώματα στο ποτάμι, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 50 νεκρούς. Τον ίδιο αριθμό επιβεβαίωσε και ένας ακόμη κάτοικος, ο Αμπντουλάχι Ζακάρι.

Κάτοικοι πνίγηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν

Πολλοί κάτοικοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έτρεξαν προς το ποτάμι για να γλιτώσουν από τους ενόπλους. Ωστόσο, αρκετοί πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να σωθούν, ενώ ορισμένοι καταδιώχθηκαν μέχρι την όχθη.

Ο διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νιγηρία, Ίσα Σανούσι, δήλωσε ότι οι δράστες κυνήγησαν κατοίκους που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Η περισυλλογή των θυμάτων είναι συχνά δύσκολη σε τέτοιες επιθέσεις, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις κοινότητές τους για να προστατευτούν.

Η δράση των ένοπλων συμμοριών

Η πολιτεία Ταράμπα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δράση ένοπλων συμμοριών που επιδιώκουν οικονομικό όφελος, ενώ στη βορειοανατολική Νιγηρία συνεχίζεται εδώ και χρόνια η εξέγερση τζιχαντιστών.

Οι συμμορίες επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν ανθρώπους για λύτρα και επιβάλλουν «φόρους» σε αγρότες και μεταλλωρύχους, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η κρατική παρουσία είναι περιορισμένη.