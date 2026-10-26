Νέα εποχή για την Oxford Street στο Λονδίνο- Έγινε πεζόδρομος

Σχεδόν ένα χιλιόμετρο της διάσημης Oxford Street στο κέντρο του Λονδίνου δίνεται στην αποκλειστική χρήση των πεζών.

Τα οχήματα πλέον θα εκτρέπονται σε κοντινούς δρόμους με τον Δήμαρχο Σαντίκ Καν να αναφέρει σε βίντεο στα social media “Αυτή είναι μόνο η αρχή”.

Η Oxford Street είναι μία από τις πιο διάσημες οδούς παγκοσμίως και αποτελεί τουριστικό “αξιοθέατο”. Συγκεκριμένα, αποφέρει ετήσιο τζίρο περίπου 3,1 δισεκ. λιρών (4,1 δισεκ. δολαρίων), είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές του κόσμου.

Σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, παρέδωσε το όραμά του στους πεζούς. Ειδικότερα η πεζοδρόμηση του διάσημου εμπορικού άξονα περιλαμβάνει, ένα τμήμα σχεδόν 1 χιλιομέτρου, από την Orchard Street έως την Great Portland Street, συμπεριλαμβανομένου του Oxford Circus.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Alastair Grant

Από την περιοχή αυτή αποκλείονται πλέον όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα (αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί), καθώς και τα ποδήλατα και σκούτερ. Ωστόσο, πρόσβαση θα διατηρούν μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται αποκλειστικά από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ..

Το σχέδιο του Δημάρχου δεν σταματά στην απλή πεζοδρόμηση του δρόμου, ώστε να είναι διαθέσιμος μόνο για τους πεζούς, αλλά προβλέπει τη δημιουργία μιας “δημόσιας πλατείας” με περισσότερα από 50 νέα δέντρα, εκατοντάδες καθίσματα, δύο νέες πλατείες και χώρους αναψυχής.

Οι αντιδράσεις στο σχέδιο

Ο Σαντίκ Καν χαρακτήρισε την ημέρα «ιστορική στιγμή για την πρωτεύουσα» που θα αναζωογονήσει την αγορά ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Ωστόσο, οι επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα εγείρει κινδύνους. Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι η περιοχή θα μετατραπεί σε μια “ανεξέλεγκτη χαοτική κατάσταση” λόγω της επιβάρυνσης των γύρω δρόμων.

Επίσης, την δυσαρέσκιά του εκφράζουν και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, καταγγέλουν ότι με την πλήρη απαγόρευση των ταξί και των λεωφορείων, ο δρόμος μετατρέπεται σε “συγκοινωνιακή έρημο” για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ενώ η Ένωση Αδειοδοτημένων Οδηγών Ταξί (LTDA) επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι επισκέπτες δεν θα μπορούν να αποβιβάζονται ούτε να επιβιβάζονται ακριβώς έξω από τα καταστήματα.