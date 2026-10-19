Στις «φλόγες» η Γαλλία – Πλιάτσικο, λεηλασίες, συλλήψεις και τραυματίες

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Γαλλία, από τα συνεχή επεισόδια και τις λεηλασίες, σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη, έχουμε μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές με ταραχές. Η κυβέρνηση, σκληραίνει πλέον τη στάση της, με τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάει για προσπάθεια ανατροπής της Δημοκρατίας. Ήδη ανατέθηκε στην Αστυνομία, να εντοπίσει και να συλλάβει, όσους πήραν μέρος, στις λεηλασίες των καταστημάτων.