LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου

Το Σόι σου

21:00
ALPHA NEWS

Στις «φλόγες» η Γαλλία – Πλιάτσικο, λεηλασίες, συλλήψεις και τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 19:03

Εκρηκτική είναι η κατάσταση στη Γαλλία, από τα συνεχή επεισόδια και τις λεηλασίες, σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη, έχουμε μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές με ταραχές. Η κυβέρνηση, σκληραίνει πλέον τη στάση της, με τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάει για προσπάθεια ανατροπής της Δημοκρατίας. Ήδη ανατέθηκε στην Αστυνομία, να εντοπίσει και να συλλάβει, όσους πήραν μέρος, στις λεηλασίες των καταστημάτων.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης