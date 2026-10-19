Πούτιν – Τραμπ – Σι: Τριμερής συνάντηση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σενάρια για μια συνάντηση κορυφής με παγκόσμιο αντίκτυπο φέρνει στο προσκήνιο η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα στην Κίνα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι το ενδεχόμενο τέθηκε επί τάπητος. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις ούτε έχουν συμφωνηθεί η ατζέντα και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης.

Η δήλωση ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν είχε προτείνει τριμερή επαφή για να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντιδράσεις από το Κίεβο

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι μια συνάντηση των ηγετών Ρωσίας, ΗΠΑ και Κίνας θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μπορούσε να συμβάλει στον ταχύτερο τερματισμό της σύγκρουσης.

Χωρίς συμφωνία για την ειρήνη

Η Μόσχα δηλώνει ότι αποδέχεται τις μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση της κρίσης. Ο Πεσκόφ τόνισε, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία προϋποθέτει τη συμμετοχή της ουκρανικής πλευράς.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά από συμφωνία για τους όρους ειρήνευσης. Μια πιθανή συνάντηση στην Κίνα θα συγκέντρωνε τα βλέμματα, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι επίκειται συμφωνία για την Ουκρανία.