Τραμπ για εξελίξεις στη Γαλλία: «Κλείστε τα σύνορά σας»

Η κατάσταση στη Γαλλία είναι σαν ένα καζάνι που βράζει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, ρίχει κι άλλο ‘λάδι’ στη φωτιά αποδίδοντας κοινωνική αναταραχή στη μετανάστευση. Προειδοποιεί ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για το ‘κλείσιμο’ των συνόρων της χώρας.

«Οι μετανάστες κατέλαβαν τη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορά τους γρήγορα!», έγραψε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον προσωπικό του λογαριασμό.

Είναι η δεύτερη, δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τις ταραχές στη Γαλλία.

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα. Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!», είχε προειδοποιήσει χθες.