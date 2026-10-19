Αεροπλάνο καρφώθηκε σε πολυσύχναστο δρόμο – Σώθηκαν δύο ενήλικες και ένα παιδί

Σκηνές που θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε τραγωδία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Μικρό αεροσκάφος έπεσε με τη μύτη στο οδόστρωμα.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από κοντινό αεροδρόμιο. Λίγο πριν από τη συντριβή, ο πιλότος ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τρεις τραυματίες, χωρίς απώλειες ζωών

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο ενήλικες και ένα παιδί. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή τους.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το αεροπλάνο δεν χτύπησε διερχόμενα οχήματα. Κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο δεν τραυματίστηκε.

Από τη συντριβή προκλήθηκε μικρή διαρροή καυσίμου, την οποία αντιμετώπισαν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές απομάκρυναν τα συντρίμμια.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Η FAA διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος συνετρίβη. Το πρόβλημα στον κινητήρα που ανέφερε ο πιλότος αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη το τελικό πόρισμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία. Η αποφυγή των οχημάτων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μια πρόσκρουση σε διερχόμενο αυτοκίνητο θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

X (Twittwer)ABCnews