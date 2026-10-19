Πολωνία: Συνέλαβαν Πολωνοουκρανό ως ύποπτο για κατασκοπεία

Η πολωνική στρατονομία συνέλαβε έναν Πολωνοουκρανό πολίτη με διπλή υπηκοότητα ως ύποπτο για κατασκοπεία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθέντας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για έφεδρους αξιωματικούς στην κεντρική πόλη Λοτζ.

«Το εν λόγω άτομο απέκτησε την πολωνική υπηκοότητα πριν από κάποιο καιρό, και γι’ αυτό όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας Τσεζάρι Τομτσίκ.

Ενας εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας στο Λοτζ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή 16/10, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την σύλληψή του..

Η εφημερίδα «Rzeczpospolita» ανέφερε ότι ο ύποπτος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στην ακαδημία και ότι, κατά τη σύλληψή του, οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του αρκετά κινητά τηλέφωνα, δέσμες εγγράφων, επίσημες σφραγίδες και μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού, γεγονός που τους κίνησε περισσότερο τις υποψίες.

Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως αυτές τις λεπτομέρειες από τους εισαγγελείς, καθώς δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος εκπροσωπεί νομικά τον ύποπτο.

Η Πολωνία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι προβαίνει σε κατασκοπευτική δράση και άσκηση επιρροής στο έδαφός της, χρησιμοποιώντας μάλιστα και αλλοδαπούς υπηκόους, ενώ η Μόσχα αρνείται τέτοιες ενέργειες.