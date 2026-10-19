Ολλανδία: Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν

Η φωτογραφία με τον σύντροφό του και τον υπέρηχο του μωρού

Η φωτογραφία με τον σύντροφό του και τον υπέρηχο του μωρού nicokeenan

Μια ιδιαίτερα προσωπική και χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος και ο σύντροφός του, Νίκολας Κίναν, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.Ο 39χρονος πρωθυπουργός και ο Αργεντινός αθλητής του χόκεϊ ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία κρατούν έναν υπέρηχο του μωρού.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός έρχεται. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», έγραψαν στη συγκινητική ανάρτησή τους.

Το παιδί αναμένεται να γεννηθεί την άνοιξη του 2027, μέσω παρένθετης μητέρας.Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος D66, τόσο η παρένθετη μητέρα όσο και η δότρια ωαρίου είναι γυναίκες από το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, οι οποίες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Το ζευγάρι ευχαρίστησε δημόσια τις δύο γυναίκες και τις οικογένειές τους για τη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση της επιθυμίας τους να αποκτήσουν παιδί.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες που χάρη σε δύο υπέροχες γυναίκες έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο μας όνειρο», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι τόσο η παρένθετη μητέρα όσο και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους.

Ο Ρομπ Γέτεν είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας και ο πρώτος που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ο ίδιος και ο σύντροφός του είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν το καλοκαίρι, ωστόσο ανέβαλαν τον γάμο τους μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων του.