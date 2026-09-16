Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από κατάρρευση χρυσωρυχείου

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Δυτικό Κορντοφάν του Σουδάν, βόρεια της πόλης αλ-Νουχούντ. Η κατάρρευση σημειώθηκε την Τρίτη στο ορυχείο Αλ-Ζάρα. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Εργαζόμενοι του ορυχείου έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα για να βρουν επιζώντες και να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άλλοι βρίσκονται ακόμα μέσα», δήλωσε ο Χαΐρ αλ-Σαγέντ Τζαμπάρα, ένας από τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο ίδιος και άλλοι εργαζόμενοι προσπάθησαν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους μετά την κατάρρευση του χρυσωρυχείου.

«Τα πηγάδια είναι όλα κοντά»

Ο Αλ-Αμίν Σουλεϊμάν, που εργαζόταν επίσης στο Αλ-Ζάρα, περιέγραψε τις συνθήκες στο ορυχείο. «Εδώ, τα πηγάδια είναι όλα κοντά το ένα στο άλλο. Αν καταρρεύσει ένα, καταρρέουν και όλα τα άλλα γύρω του», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό ακριβώς συνέβη την Τρίτη. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 60 πτώματα από τα ερείπια, ενώ άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι από την ημέρα της κατάρρευσης. «Δεν νομίζω ότι είναι ζωντανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο «χρυσός» της επιβίωσης

Η σύγκρουση ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία του Σουδάν. Και οι δύο πλευρές έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της μεταλλευτικής βιομηχανίας, μαζί με τη στήριξη ξένων χωρών.

Σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ. Πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους και στρέφονται στο επικίνδυνο «κυνήγι χρυσού».

Το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού στο Σουδάν προέρχεται από μικρής κλίμακας παράνομα ορυχεία, όπου τα ατυχήματα είναι συχνά λόγω των επισφαλών εγκαταστάσεων και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας.