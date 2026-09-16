Δήμαρχος Σικάγο: Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Με ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Σικάγο, Brandon Johnson, ότι θα διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμά του. Ο 58χρονος εμφανίζεται να χορεύει σε ταράτσα πολυκατοικίας και να κάνει lip-sync στο «Hideaway» της Kiesza, ενώ πίσω του χορεύει μια ομάδα νέων.

Η ανάρτηση έγινε στο Instagram και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «POV: Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο δήμαρχος Brandon Johnson θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή!».

Οι αντιδράσεις στα social media

Ωστόσο, το βίντεο, δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από όλους. Αντίθετα, προκάλεσε αμηχανία και έντονα σχόλια από χρήστες. «Κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο χορός», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε ότι το βίντεο αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να μην του δώσει την ψήφο του. «Είναι αυτό αστείο;», αναρωτήθηκε τρίτος.

Ένας ακόμη χρήστης χαρακτήρισε το βίντεο «cringe», ενώ άλλος έγραψε πως «το Σικάγο αξίζει κάτι καλύτερο».

Η εγκληματικότητα και οι επικρίσεις στον δήμαρχο

Σύμφωνα με τη New York Post, η προσπάθεια του Johnson να παρουσιάσει θετικά τη θητεία του έρχεται σε αντιδιαστολή, μιας και έχεει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συνολική εγκληματικότητα αυξήθηκε κατά 27% έως το 2025 σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση και στα εγκλήματα μίσους.

Ο Johnson έχει δεχθεί επίσης επικρίσεις για δηλώσεις που θεωρήθηκαν ότι ενισχύουν φυλετικές εντάσεις. Πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, είχε επικριθεί όταν ζήτησε να μην «δαιμονοποιούνται» οι βίαιες συγκεντρώσεις εφήβων στο κέντρο του Σικάγο, κατά τις οποίες είχαν πυρποληθεί αυτοκίνητα, προκληθεί ζημιές σε περιουσίες και σημειωθεί συγκρούσεις με την αστυνομία.