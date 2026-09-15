Γερμανία: Μέτρα Μερτς για τις υψηλές τιμές καυσίμων

Μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα προανήγγειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Χωρίς όμως να ανοίξει τα χαρτιά του.

«Ναι, θα αντιδράσουμε στην αύξηση των τιμών», δήλωσε ο Μερτς από το συνέδριο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου BGA στο Βερολίνο. Όπως είπε, η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση. Η σχετική πρόταση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα παρουσιαστεί «πολύ σύντομα».Το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει παραμένει ανοιχτό.

«Τα ακριβή μέσα» δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ανέφερε ο καγκελάριος. Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πίεση αυξάνεται την ώρα που οι τιμές στα πρατήρια έχουν πάρει φωτιά.

Η μέση τιμή της βενζίνης στη Γερμανία έφθασε τα 2,32 ευρώ το λίτρο.

Ακόμη υψηλότερα κινήθηκε το ντίζελ. Η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 2,44 ευρώ το λίτρο.

Στο στόχαστρο και οι πετρελαϊκές

Ο Μερτς ρωτήθηκε και για τις καταγγελίες ότι πετρελαϊκές εταιρείες εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Παρέπεμψε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ. Όπως εξήγησε, η αρμόδια αρχή διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για να ελέγξει πιθανές καταχρηστικές αυξήσεις τιμών. Για τον καγκελάριο, όμως, αυτό δεν αρκεί.

«Αισθανόμαστε όμως και ότι τουλάχιστον από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτό δεν είναι αρκετό», σημείωσε.

Στο τραπέζι οι άμεσες πληρωμές

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, επίσης από το CDU, έχει προτείνει πιο στοχευμένη λύση.

Η ιδέα προβλέπει άμεση οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνους όλους στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι διαφωνίες δεν περιορίζονται μάλιστα στους κυβερνητικούς εταίρους. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ακόμη και στο εσωτερικό του CDU.

Ο πολιτικός του κόμματος Σεμπάστιαν Στάινκε τάχθηκε υπέρ μιας προσωρινής μείωσης του ενεργειακού φόρου. Πρότεινε να μειωθεί στο ευρωπαϊκό ελάχιστο.

«Πρέπει να το επανεξετάσουμε», δήλωσε στη Handelsblatt. Όπως ανέφερε, η προστασία του κλίματος δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε υπερβολικό κοινωνικό βάρος.

Η πρόταση της AfD

Πιο βαθιά φορολογική παρέμβαση ζητά η AfD. Η αντιπολιτευόμενη παράταξη προτείνει μόνιμη μείωση φόρων και επιβαρύνσεων στα καύσιμα. Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Λάιφ-Έρικ Χολμ, δήλωσε στη Handelsblatt ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση στη Bundestag.

Η πρόταση προβλέπει μείωση του ενεργειακού φόρου για φυσικό αέριο, βενζίνη και ντίζελ στο ελάχιστο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς το παρόν, πάντως, η κυβέρνηση Μερτς κρατά κλειστά τα χαρτιά της.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το σχέδιο για τα καύσιμα βρίσκεται πλέον ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και η ανακοίνωσή του αναμένεται σύντομα.