Ρομπ Ρέινερ: Αποφυγή της θανατικής ποινής για τον γιο του

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε σήμερα, ότι επέλεξε να μην ζητήσει τη θανατική ποινή σε βάρος του Νικ Ρέινερ, για την δολοφονία των γονιών του.

Ο κατηγορούμενος, γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ρέινερ, έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία των γονιών του μέσα στο σπίτι τους τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι η εισαγγελία έλαβε υπόψη της τις επιθυμίες των άλλων μελών της οικογένειας, για την προτεινόμενη ποινή.

Ο 33χρονος Νικ Ρέινερ πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή για την προδικαστική ακρόαση, κατά την οποία θα οριστεί η ημερομηνία της δίκης και θα εξεταστούν διάφορα αιτήματα.