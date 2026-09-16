Λος Άντζελες: Συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού
Συνετρίβη χθες (15/9/26), σε προάστιο του Λος Άντζελες, ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε περιστατικό με τροχαίο, με αποτέλεσμα, τρεις άνθρωποι, από τους τέσσερις που βρίσκονταν στο ελικόπτερο, να χάσουν τη ζωή τους.
Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, μετέδιδε πλάνα από το σημείο ενός τροχαίου δυστυχήματος.
Να σημειωθεί, ότι συνήθως στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, επιβαίνουν ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έρευνα για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, διενεργούν έρευνα η Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).
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