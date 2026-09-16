Τομ Χόλαντ-Ζεντάγια: Πρώτη κοινή εμφάνιση στα Βραβεία Emmy

Για πρώτη φορά βρέθηκε στα Βραβεία Emmy ο Τομ Χόλαντ. Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην 78η τελετή απονομής, συνοδεύοντας τη σύζυγό του και συμπρωταγωνίστριά του, Zendaya. Η βραδιά πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock, στο Λος Άντζελες.

Η Zendaya ήταν υποψήφια στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Rue στο «Euphoria». Δεν ήταν η πρώτη φορά που διεκδικούσε τη συγκεκριμένη διάκριση. Η ηθοποιός είχε κερδίσει το βραβείο δύο φορές στο παρελθόν για τον ίδιο ρόλο.

Το αστείο που έφερε το χαμόγελο

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο σταρ του «Saturday Night Live» Μαρτσέλο Χερνάντεζ ανέλαβε να παρουσιάσει το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Κωμική Σειρά. Ο Χερνάντεζ αναφέρθηκε στους διάσημους καλεσμένους που ανυπομονούσε να δει από κοντά.

Στη λίστα του βρέθηκε και η Zendaya. Εκείνη τη στιγμή, η κάμερα στράφηκε προς την ηθοποιό. Το ενδιαφέρον, όμως, πέρασε γρήγορα στον Χόλαντ. Ο Βρετανός ηθοποιός στεκόταν ακριβώς πίσω της και χαμογελούσε πλατιά. Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο.

Οι δυο τους έχουν πλέον και επαγγελματικό δεσμό πέρα από τη σχέση τους. Συμπρωταγωνιστούν στις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» και «Οδύσσεια».

Η πρώτη εμφάνιση του Χόλαντ στα Emmy είχε, λοιπόν, και λίγο από… Zendaya.