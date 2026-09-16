Ιλαρά στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί στην Πενσιλβάνια

Τέσσερις άνθρωποι πέθαναν από ιλαρά στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον τρίτο και τον τέταρτο θάνατο στην πολιτεία. Και στις τέσσερις περιπτώσεις τα θύματα ήταν ανεμβολίαστα. Ανάμεσά τους ήταν δύο βρέφη, ένας 18χρονος και μία 40χρονη γυναίκα.

Πάνω από 3.290 κρούσματα στις ΗΠΑ

Οι τέσσερις νέοι θάνατοι προστίθενται σε ακόμη τρεις που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ από το 2025, όταν ξεκίνησε η νέα επιδημία. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο παιδιά.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 3.290 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ. Σχεδόν 700 από αυτά εντοπίστηκαν στην Πενσιλβάνια. Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς στη χώρα από το 1991.

Πολιτική σύγκρουση για τους θανάτους

Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει νέα σύγκρουση ανάμεσα στον δημοκρατικό κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, και τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ.

Ο Σαπίρο κατηγόρησε τον υπουργό, μέσω X, ότι ενισχύει τις ανησυχίες για τα εμβόλια και ότι οι θάνατοι αποσιωπούνται. Υποστήριξε ακόμη πως ο Κένεντι διέταξε την κυριότερη υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ να μην καταμετρήσει τους τέσσερις θανάτους στην πολιτεία. Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ απέρριψε τις κατηγορίες. Από την πλευρά του έκανε λόγο για «πολιτικοποίηση» των θανάτων και αμφισβήτησε ότι η ιλαρά ευθυνόταν για ορισμένους από αυτούς.

Η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και εξανθήματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, φλεγμονή στον εγκέφαλο και ακόμη και στον θάνατο. Η ασθένεια είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 2000, όμως τα τελευταία χρόνια επιστρέφει, καθώς μειώνεται το ποσοστό εμβολιασμού και αυξάνεται η δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές.