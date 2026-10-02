Σοκαριστικό βίντεο- Πετούν κάδο από γέφυρα την ώρα που περνά ΙΧ

Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη Λιλ της Γαλλίας, την ώρα που συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη χώρα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας μεγάλος κάδος φαίνεται να πέφτει από γέφυρα προς τον δρόμο, ενώ ένα αυτοκίνητο περνά από το σημείο.

Το αντικείμενο καταλήγει στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω έντονων μαθητικών κινητοποιήσεων στη Λιλ και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Στη Λιλ έχουν καταγραφεί πυρπολήσεις κάδων, αποκλεισμοί σχολείων και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Μόνο την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν 112 συλλήψεις στο διαμέρισμα του Νορ, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη 32 φορές για φωτιές σε δημόσιους χώρους ή για παροχή βοήθειας σε τραυματίες.