Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο στην πτήση Flydubai

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτηρίζουν για πρώτη φορά την απόπειρα συντριβής της πτήσης της Flydubai ως «τρομοκρατική ενέργεια» – ενώ στο Ισραήλ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις και «κόκκινες σημαίες» που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς.

Ο σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, χαρακτήρισε την απόπειρα συντριβής της πτήσης της Flydubai την περασμένη Τετάρτη ως «τρομοκρατική ενέργεια».

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Πρόκειται για την πρώτη φορά που από την πλευρά των Εμιράτων γίνεται επίσημα ένας τόσο σαφής χαρακτηρισμός του περιστατικού ως τρομοκρατικής ενέργειας, την ώρα που η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ έρχονται στο φως σοβαρές προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί τους προηγούμενους μήνες σχετικά με την ασφάλεια των διεθνών πτήσεων.

Έκθεση – αγκάθι για προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια

Μετά την απόπειρα επίθεσης στην πτήση από το Ντουμπάι, επανέρχεται στο προσκήνιο έκθεση του Κρατικού Ελεγκτή του Ισραήλ από τον Μάιο του 2024, η οποία εξέταζε την ασφάλεια της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας από και προς το Ισραήλ.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης παραμένει απόρρητο, μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Κνεσέτ. Ωστόσο, στα συμπεράσματά της, η έκθεση προειδοποιούσε για σοβαρές αδυναμίες και ζητούσε επείγουσα και συντονισμένη αντιμετώπιση του ζητήματος από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, είχε προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι το πλαίσιο ασφαλείας στις πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν ήταν επαρκές.

Ωστόσο, η Flydubai δεν βρίσκεται υπό την άμεση ευθύνη της Σιν Μπετ, γεγονός που δημιουργεί πλέον ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το ποιος φορέας είχε την ευθύνη του ελέγχου.

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Μετά και την παραδοχή του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι υπήρξε «κενό» ή «παραβίαση» στο σύστημα, το ερώτημα που τίθεται στο Ισραήλ γίνεται ακόμη πιο έντονο: Ποιος ήταν υπεύθυνος να αποτρέψει την τοποθέτηση του Ομανού πιλότου στη συγκεκριμένη πτήση και σε ποιο ακριβώς σημείο απέτυχε η αλυσίδα ελέγχου και ασφαλείας;