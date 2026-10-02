Γαλλία: “Στα άκρα” η κατάσταση – Συλλήψεις και προσαγωγές

Η Γαλλία “βράζει” με τις συγκρούσεις μαθητών και αστυνομικών να κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα.

Οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους και δεκάδες σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη. Μόνο σήμερα 400 σχολεία έχουν βάλει “λουκέτο”.

Οι περικοπές δαπανών που στόχο έχουν τη ελάφρυνση των δημόσιων οικονομικών όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έχουν βάλει φωτιά στην κυριολεξία.

Σχολεία έχουν βανδαλιστεί από διαδηλωτές, ενώ άλλα τυλίχτηκαν χτες στις φλόγες.

Οι δρόμοι καίγονται, ενώ η κόντρα των διαδηλωτών με τους αστυνομικούς γιγαντώνεται. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για πολύ σκληρή αντιμετώπιση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα από τις προσαγωγές που έχουν πραγματοποιήσει οι αστυνομικοί, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για” άσκηση βίας”κατά της Αρχής. Την Τετάρτη οι αστυνομικοί συνέλαβαν 600 άτομα για εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.