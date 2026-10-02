Πτήση τρόμου Ντουμπάι- Τελ Αβίβ: Νέα ντοκουμέντα

Νέο βίντεο- ντοκουμέντο έρχεται στο φως από τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν στο πιλοτήριο στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

“Δεν μπορούσα να αφήσω τόσους ανθρώπους να πεθάνουν”, ήταν τα συγκινητικά λόγια του ήρωα πιλότου, μέσα από το νοσοκομείο, συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.