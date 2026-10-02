«Σαν καταρράκτης» -Νερά έτρεχαν από το ταβάνι αεροπλάνου

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε πτήση της Emirates, όταν νερά άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν από την οροφή της καμπίνας.

Το περιστατικό συνέβη στα μέσα Σεπτεμβρίου, στην πτήση EK123 από το Ντουμπάι προς την Κωνσταντινούπολη.

Επιβάτες προσπάθησαν να προστατευτούν με κουβέρτες, καθώς το νερό έπεφτε από την οροφή και έβρεχε καθίσματα και επιβάτες. Κάποιοι έβγαλαν τα κινητά τους και κατέγραψαν τις εικόνες.

Μία από τις επιβάτιδες, περιέγραψε ότι το νερό την έλουζε «σαν καταρράκτης».

Η Emirates απέδωσε το περιστατικό σε συσσώρευση υγρασίας και συμπύκνωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νερό εμφανίστηκε σε τμήμα της καμπίνας λίγο μετά την απογείωση.

Το πλήρωμα μετέφερε τους επιβάτες των οποίων τα καθίσματα είχαν βραχεί σε άλλες θέσεις. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο δεν συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά προς την Κωνσταντινούπολη και έφτασε στον προορισμό του, έπειτα από πτήση διάρκειας λίγο πάνω από τέσσερις ώρες.

Το βίντεο του περιστατικού ήρθε τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα και προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.