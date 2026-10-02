Απίστευτο θέαμα στη Σεούλ : Σχοινοβατεί στα 120 μέτρα

Αψήφησε το ύψος και με τόλμη έκανε τους Κορεάτες που είχαν βγει για το μεσημεριανό τους διάλειμμα και επέστρεφαν στα γραφεία τους στην κεντρική λεωφόρο της Σεούλ να στρέψουν τα κεφάλια τους και τα κινητά τους τηλέφωνα προς τον ουρανό.

Ο αθλητής ακροβατικών και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ακροβατικής σχοινοβασίας Γιάαν Ρούσε βρέθηκε στη Σεούλ για να διασχίσει τον ιμάντα μήκους 160 μέτρων, τεντωμένο σε ύψος 120 μέτρων πάνω από το έδαφος, στην πρώτη επίδειξη ακροβατικής σχοινοβασίας μεγάλου ύψους στην Νότια Κορέα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.