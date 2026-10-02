LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Απίστευτο θέαμα στη Σεούλ : Σχοινοβατεί στα 120 μέτρα

ΔΙΕΘΝΗ
02/10/2026 13:26
Απίστευτο θέαμα στη Σεούλ : Σχοινοβατεί στα 120 μέτρα
φωτο αρχειο

Αψήφησε  το ύψος και με τόλμη έκανε τους  Κορεάτες που είχαν βγει για το μεσημεριανό τους διάλειμμα και επέστρεφαν  στα γραφεία τους στην κεντρική λεωφόρο της Σεούλ  να στρέψουν  τα κεφάλια τους  και τα κινητά τους τηλέφωνα προς τον ουρανό.

Ο αθλητής ακροβατικών και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ακροβατικής σχοινοβασίας Γιάαν Ρούσε βρέθηκε στη Σεούλ για να διασχίσει τον ιμάντα μήκους 160 μέτρων, τεντωμένο σε ύψος 120 μέτρων πάνω από το έδαφος, στην πρώτη επίδειξη ακροβατικής σχοινοβασίας μεγάλου ύψους στην Νότια Κορέα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης