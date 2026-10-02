“Cornell 7”: Η υπόθεση έχει φτάσει στην Κυβερνήτη και την Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης

Μία ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για βιασμό έχει φτάσει στα χέρια της Κυβερνήτη και της Γενικής Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης. Οι δύο γυναίκες θα προβούν σε δηλώσεις σχετικά με την έρευνα για την υπόθεση σήμερα το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης).

Ειδικότερα μία νεαρή γυναίκα ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε οίκο αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο του Κορνελ.

Οι ισχυρισμοί της γυναίκας

Η νεαρή στην αγωγή της φέρεται να αναφέρει ότι το 2024 έπεσε θύμα βιασμού από 7 μέλη της αδελφότητας Chi Phi στο Πανεπιστήμιο του Κορνελ. Οι ισχυρισμοί της γυναίκας είναι ιδιαίτερα σοβαροί καθώς φέρεται ότι ήταν σε ευάλωτη κατάσταση (ολικώς ή μερικώς ανίκανη), καθώς είχε εκτεθεί σε ναρκωτικά και αλκοολ. Ειδικότερα, η γυναίκα αναφέρει ότι οι άνδρες εκμεταλλέυτηκαν την κατάστασή της. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, ένας από τους άνδρες ενημέρωσε άλλα μέλη της αδελφότητας, μέσω social media, παροτρύνοντας τους να συμμετάσχουν στον βιασμό.

Η αδελφότητα Chi Phi στο Πανεπιστήμιο του Κορνελ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Heather Ainsworth

Το χρονικό της έρευνας

Το φερόμενο περιστατικό έγινε γνωστό στο Πανεπιστήμιο του Κορνελ τον Νοέμβριο του 2024, όταν η γυναίκα ενημέρωσε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Έπειτα, το συζήτησε με τους εσωτερικούς ερευνητές του πανεπιστημίου στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας του Κορνελ.

Αν και η υπόθεση είχε φτάσει στην τοπική εισαγγελεία, η έρευνα έκλεισε το 2024 χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα η γυναίκα υπέβαλε εκ νέου αστική αγωγή και ο εισαγγελέας της Κομιτείας Τόμπικνς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, άνοιξε ξανά την έρευνα.

Η εμπλοκή της Κυβερνήτη και της Γενικής Εισαγγελέα

Η σοβαρότητα των ισχυρισμών της νεαρής κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον της Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ. Ειδικότερα, η Χότσουλ ανακοίνωσε χθες ότι ανέθεσε την επίβεψη της υπόθεσης στο Γραφείο της Γενικής Εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς. Η συγκεκριμένη κίνηση προήλθε από το γεγονός ότι η Κυβερνήτης, φέρεται να έχει χάσει την πίστη στην ικανότητα των τοπικών αρχών να ερευνήσουν την υπόθεση.

Όπως δήλωσε η ίδια: ” Η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, αξίζει να ξέρει ότι θα εξεταστεί κάθε ισχυρισμός και θα αποδοθεί δικαιοσύνη”.

Η Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Yuki Iwamura

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Ted Shaffrey, File

Οι αντιδράσεις στην υπόθεση

Οι ισχυρισμοί της κοπέλας έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, αλλά και στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α.

Ειδικότερα, έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα, αλλά και δυσπιστία στον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια χειρίζονται καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης στον πανεπιστημιακό χώρο.

Η απάντηση των φερόμενων δραστών

Δύο από τους δικηγόρους των φερόμενων δραστών απάντησαν στους ισχυρισμούς της κοπέλας, λέγοντας ότι οι πελάτες τους αρνούνται την συμμετοχή τους στο περιστατικό που ισχυρίζεται η κοπέλα. Συγκεκριμένα, ο ένας δικηγόρος ανέφερε ότι ο πελάτης τους δεν έχει αγγίξει την κοπέλα.