Συνελήφθη ο γενικός εισαγγελέας της Βολιβίας

Η αστυνομία στη Βολιβία συνέλαβε χθες, τον γενικό εισαγγελέα Ροχέρ Μαριάκα. Η σύλληψη έγινε δύο ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ακυρώσουν τη βίζα του, λόγω υποτιθέμενων σχέσεων με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Έχει επιβεβαιωθεί η σύλληψη»

Η πηγή του υπουργείου Εσωτερικών ήταν λακωνική για την υπόθεση.

«Ναι, έχει επιβεβαιωθεί η σύλληψη του εισαγγελέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σύλληψη του Ροχέρ Μαριάκα.

Η εξέλιξη ήρθε δύο ημέρες μετά την ακύρωση της αμερικανικής βίζας του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας. Η Ουάσινγκτον προχώρησε στην κίνηση επικαλούμενη υποτιθέμενες σχέσεις του με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Συνελήφθη και εισαγγελέας στη Σάντα Κρους

Μαζί με τον Ροχέρ Μαριάκα συνελήφθη και ο Αλμπέρτο Σεβάγιος, εισαγγελέας στη Σάντα Κρους.

Ο Σεβάγιος ήταν επίσης μεταξύ των αξιωματούχων στους οποίους οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις τη Δευτέρα.

Οι δύο συλλήψεις σημειώθηκαν μετά τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών της Βολιβίας.