«Πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο» – Ήρωες στον αέρα
Αποφεύχθηκε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Νετανιάχου , ο οποίος συναντήθηκε με έναν από τους ήρωες επιβάτες, της πτήσης θρίλερ από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.
Εν τω μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πως ο ήρωας πιλότος από την Ινδία, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις