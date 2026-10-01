«Πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο» – Ήρωες στον αέρα

Αποφεύχθηκε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Νετανιάχου , ο οποίος συναντήθηκε με έναν από τους ήρωες επιβάτες, της πτήσης θρίλερ από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

Εν τω μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πως ο ήρωας πιλότος από την Ινδία, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.