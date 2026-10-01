Έκλεισε μετά από 75 χρόνια – Η τελευταία υπόκλιση στους πελάτες

Για 75 χρόνια ήταν μέρος της καθημερινότητας μιας γειτονιάς στο Τόκιο. Τώρα, το μικρό σούπερ μάρκετ Super Kimuraya κατέβασε οριστικά τα ρολά του.

Αρκετοί σταθεροί πελάτες βρέθηκαν στο κατάστημα, σε μια διαφορετική από τις συνηθισμένες επισκέψεις τους.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρχε μια συνηθισμένη έξοδος από το κατάστημα.

Οι εργαζόμενοι βγήκαν έξω και υποκλίθηκαν στους πελάτες, έναν προς έναν, θέλοντας να τους ευχαριστήσουν για τα χρόνια που στάθηκαν δίπλα στην επιχείρηση.

Όσο περνούσε η ώρα, οι πόρτες έκλεισαν. Στο τέλος κατέβηκαν και τα ρολά.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους στα social media. Το βίντεο του αποχαιρετισμού ξεπέρασε τα 5,5 εκατομμύρια προβολές.

Το Super Kimuraya είχε ανοίξει το 1951 στην περιοχή Kagurazaka του Τόκιο. Για δεκαετίες εξυπηρετούσε τους κατοίκους της περιοχής, αποτελώντας ένα γνώριμο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Και έτσι, μετά από 75 χρόνια, το τελευταίο «ευχαριστώ» δεν ήρθε με λόγια.

Ήρθε με μια υπόκλιση.