Συρία: Ανησυχία στον ΟΗΕ για την εκπαίδευση των παιδιών

Η οικονομική κρίση, οι απειλές για την ασφάλεια και η βία μεταξύ κοινοτήτων εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη μετάβαση στη Συρία, όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, η εκπαίδευση των παιδιών και οι ανάγκες εκατομμυρίων εκτοπισμένων.

Ανησυχία για τη βία και τις μειονότητες

Ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Κλαούντιο Κορντόνε, τόνισε ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της χώρας. Κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να μετατρέψουν την πολιτική στήριξη σε χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και συγκεκριμένα έργα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές δραστηριότητες στη νότια Συρία και ζήτησε σεβασμό της Συμφωνίας Απεμπλοκής Δυνάμεων του 1974. Για τη Σουέιντα υπογράμμισε ότι μια βιώσιμη λύση απαιτεί διάλογο μεταξύ των Σύρων.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, προειδοποίησε για την εύθραυστη κοινωνική συνοχή, με αφορμή την πρόσφατη βία στη Σουκαϊλαμπίγια και τη Χομς. Επισήμανε επίσης τις αναφορές για νέα περιστατικά βίας που πλήττουν, μεταξύ άλλων, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Εκατομμύρια εκτοπισμένοι και παιδιά εκτός σχολείων

Σύμφωνα με τον βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Μοχάμεντ Γιαχία, από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει στη Συρία περισσότεροι από 1,82 εκατομμύρια πρόσφυγες και 2,04 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Ωστόσο, πάνω από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας. Περίπου 770.000 ζουν σε καταυλισμούς, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού τους.

Η έλλειψη στέγασης και θέρμανσης ενόψει του χειμώνα προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Από τον Δεκέμβριο του 2024, τα υπολείμματα πυρομαχικών και οι εκρηκτικοί μηχανισμοί έχουν προκαλέσει 2.500 θανάτους και τραυματισμούς. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας Syrian Youth Empowerment, Τζορτζ Μπάτα, ανέφερε ότι περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και περίπου 8.000 σχολεία δεν λειτουργούν.

Η Ελλάδα ζητά προστασία των παιδιών

Η Αγλαΐα Μπαλτά υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της ανάκαμψης της Συρίας. Ζήτησε την ταχεία υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίου συνεργασίας των συριακών αρχών με τον ΟΗΕ για τον τερματισμό και την πρόληψη σοβαρών παραβιάσεων κατά των παιδιών.

Παράλληλα, ζήτησε ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και προστασία των δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων.

Ο Σύρος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ιμπραχίμ Ολάμπι, ανέφερε ότι σχεδόν πέντε εκατομμύρια μαθητές έχουν επιστρέψει στα σχολεία και περίπου 4.000 σχολεία έχουν αποκατασταθεί.

Το ανθρωπιστικό σχέδιο του ΟΗΕ για το 2026 έχει χρηματοδοτηθεί μόλις κατά 32%, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για μελλοντικές εκλογές στη Συρία. Στην ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στην επαλήθευση της καταστροφής 42 συριακών αεροπορικών βομβών με χημικά πυρομαχικά και στην ολοκλήρωση, στις 9 Σεπτεμβρίου, της έρευνας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για τη μη συμμόρφωση της Συρίας στον πυρηνικό τομέα.