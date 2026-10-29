Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για την άρση αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος ρωσικού επενδυτικού ταμείου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την πιθανή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του κεντρικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας. Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε ο κ. Ουσακόφ, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ –επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν– συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις συζητήσεις.

«Οι επαφές αυτές είναι πραγματικότητα και συνεχίζονται εδώ και αρκετό καιρό», σημείωσε ο κ. Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν παραμένει άγνωστη η τελική έκβαση των συνομιλιών.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε επίσης, νωρίτερα χθες, πως η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ρωσία θα εξαγάγει πετρέλαιο κίνησης στην αμερικανική αγορά και αλλού, αίροντας κυρώσεις στο ντίζελ από τη χώρα αυτή προσωρινά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ ανήγγειλε προχθές Τρίτη ότι χθες επρόκειτο να αναχωρήσει τέταρτο δεξαμενόπλοιο με ντίζελ.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε ακόμη εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα αίροντας κυρώσεις και δασμούς σε ρωσικά αγαθά και δευτερογενείς κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά παραχωρήσεις στη Μόσχα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, σχεδόν πέντε χρόνια αφότου ξέσπασε, τον Φεβρουάριο του 2022.