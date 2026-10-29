Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, ανοικτά του Ομάν

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σκάφος που έπλεε στα ανοιχτά του Ομάν, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Η είδηση έγινε γνωστή όταν κυβερνήτης παρακείμενου πλοίου εντόπισε και ανέφερε το καιόμενο σκάφος. Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα αποτιμήσεις για το μέγεθος των καταστροφών ή για πιθανή πρόκληση οικολογικής ρύπανσης.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε απόσταση 9 ναυτικών μιλίων βόρεια της πόλης Χάσαμπ του Ομάν.