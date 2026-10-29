Απίστευτο περιστατικό σε ζωντανή εκπομπή: Κλώτσησε drone και χτύπησε μοντέλο στο πρόσωπο

Αντιδράσεις προκαλεί στο Μεξικό ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, όταν ο παρουσιαστής Ερνέστο Τσαβάνα κλώτσησε ένα drone, με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει στο πρόσωπο το μοντέλο Ισαμπέλα Ρόχας.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 58χρονος παρουσιαστής φαίνεται να κλωτσά με δύναμη το ιπτάμενο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Es Show». Η συσκευή αλλάζει πορεία και καταλήγει στο πρόσωπο της Ρόχας, η οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο πλατό.

Τα μέλη της παραγωγής σπεύδουν αμέσως κοντά της και τη συνοδεύουν εκτός σκηνής. Η ίδια κρατά το στόμα της, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, τραυματίστηκε από την πρόσκρουση.

Αντιδράσεις και απολογίες

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες επέκριναν τον παρουσιαστή για την κίνησή του, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια της συγγνώμης του.