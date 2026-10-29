Ελάφι εισέβαλε σε κατάστημα με πλυντήρια ρούχων αφού χτύπησε γυναίκα!

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Βόρεια Καρολίνα, όταν ένα ελάφι χτύπησε γυναίκα σε χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια εισέβαλε σε κατάστημα με πλυντήρια ρούχων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Το ζώο κινούνταν στον χώρο στάθμευσης, όταν συγκρούστηκε με τη γυναίκα που βρισκόταν έξω από το κατάστημα.

Αμέσως μετά, έσπασε τη γυάλινη βιτρίνα και βρέθηκε στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Εκεί άρχισε να κινείται ανάμεσα στα μηχανήματα, προκαλώντας αναστάτωση, προτού βγει ξανά από το σπασμένο παράθυρο.

Οι εικόνες από την εισβολή του ζώου προκάλεσαν έκπληξη, καθώς η αναστάτωση ξεκίνησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μέχρι τη δημοσίευση των πρώτων πληροφοριών, δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την κατάσταση της γυναίκας ή τη σοβαρότητα τυχόν τραυματισμού της.