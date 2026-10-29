Εκατοντάδες ουκρανικά drones εναντίον

Περισσότερα από εξακόσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας από το βράδυ της Τετάρτης (28/10/2026) έως το πρωί της Πέμπτης (29/10/2026), σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος ανέφερε μέσω Telegram, ότι συνολικά 613 drones εντοπίστηκαν να κινούνται προς την περιοχή από τις 20:30 της 28ης Οκτωβρίου έως τις 07:00 της 29ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σε μεγάλη απόσταση από την πρωτεύουσα. Παράλληλα, 231 drones εξουδετερώθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ωστόσο, Ρωσία και η Ουκρανία φέρονται να προετοιμάζονται για την επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το τελευταίο διάστημα, οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα οπλικά συστήματα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται απώλειες και μεταξύ των αμάχων.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σαμπιάνιν, στα μέσα Σεπτεμβρίου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν περίπου 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, ενώ, είχε αναφέρει, ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους μέσα σε μία ημέρα από την έναρξη του πολέμου.