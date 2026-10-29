H κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε τον προϋπολογισμό του 2027 ύψους 26 δισ. ευρώ

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι παρουσίασε τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό για το 2027, ο οποίος ανέρχεται στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι ανανεώνονται όλα τα περσινά μέτρα στήριξης, με τις νέες παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στην υγεία, την ενίσχυση των νοικοκυριών και της αγοραστικής τους δύναμης, τις επιχειρήσεις, αλλά και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνεται για ακόμη ένα έτος η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για οχήματα ισχύος έως 80 κιλοβάτ και θεσπίζεται «ταμείο νέων γεννήσεων», το οποίο θα χορηγεί 100 ευρώ ετησίως σε κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του. Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς η κλίμακα του 33% θα εφαρμόζεται πλέον για εισοδήματα έως 55.000 ευρώ (αντί για 50.000), ενώ το όριο για την ευνοϊκή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με συντελεστή 15% αυξάνεται στις 100.000 ευρώ από 85.000. Τέλος, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες πρόκειται να συνεισφέρουν στα δημόσια έσοδα μέσω μιας έκτακτης εισφοράς ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει ότι σε περίπτωση επιλογής του λεγόμενου «συμφωνημένου μισθώματος», το ύψος του οποίου καθορίζεται από σταθερά κριτήρια, ο κρατικός φόρος δεν θα ξεπερνά το 5%, ενώ στην περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι ηλικίας μέχρι και 35 ετών, θα είναι μόλις του 1%.

Στα μέτρα του νέου ιταλικού κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται και «κοινωνικό μπόνους» 300 ευρώ για τους ηλικιωμένους άνω των 75 ετών, με ετήσια σύνταξη μέχρι και 28.000 ευρώ. Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, δήλωσε ότι «σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας θα τοποθετηθούν κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας».

Αναμένεται, φυσικά, η αναγκαία συζήτηση και έγκριση των μέτρων από την Βουλή και την Γερουσία της Ρώμης πριν απο το τέλος του έτους.