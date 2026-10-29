Καθηγήτρια έλειπε 17 χρόνια από το σχολείο, αλλά εισέπραττε κανονικά τον μισθό της!

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης με πρωταγωνίστρια μια 62χρονη εκπαιδευτικό βρίσκεται ενώπιον της γερμανικής Δικαιοσύνης. Η γυναίκα φέρεται να απουσίαζε από το σχολείο επί 17 χρόνια, συνεχίζοντας να λαμβάνει τον μισθό της με την επίκληση αναρρωτικής άδειας.

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD, η εκπαιδευτικός εργαζόταν σε επαγγελματική σχολή στο Βέζελ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Το 2009 δήλωσε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και έκτοτε φέρεται να κατέθετε κάθε χρόνο βεβαιώσεις ανικανότητας προς εργασία.

Η υπόθεση εντοπίστηκε μόλις το 2024, έπειτα από πολυετή απουσία. Οι σχολικές αρχές ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες το 2025, ενώ η εκπαιδευτικός παραπέμφθηκε σε δίκη με κατηγορίες για απάτη.

Μισθοί και αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 62χρονη εισέπραξε περίπου 248.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025, διάστημα για το οποίο μπορούσε να ασκηθεί δίωξη. Στο ποσό περιλαμβάνονταν βασικές αποδοχές, μισθολογικές αυξήσεις και αποζημίωση για άδειες που δεν είχε χρησιμοποιήσει.

Ακόμη και μετά την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, φέρεται να συνέχισε να προσκομίζει δικαιολογητικά ασθένειας. Τον Ιούλιο, όταν οι εκπαιδευτικές αρχές αποφάσισαν την αποχώρησή της από την υπηρεσία, εκείνη προσέφυγε δικαστικά κατά της απόφασης.

Πώς δεν έγινε αντιληπτή για τόσα χρόνια;

Σφοδρή κριτική δέχεται και το διοικητικό σύστημα ελέγχου. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος υπηρετεί εκεί από το 2015, φέρεται να δήλωσε πως δεν είχε καν ακούσει το όνομα της εκπαιδευτικού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα στη Γερμανία για τους μηχανισμούς εποπτείας και τον τρόπο με τον οποίο μια τόσο μακροχρόνια απουσία παρέμεινε χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.