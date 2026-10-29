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Ισπανία: Ντοκουμέντα για τη σύγκρουση των τρένων

με 69 νεκρούς και 100 τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 14:34

Θλίψη και οργή στη Ισπανία για τους 68 νεκρούς και για τα μοιραία λάθη που οδήγησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, να πέσει με ταχύτητα 137 χλμ την ώρα, πάνω σε ακινητοποιημένο συρμό.

Στο φως έρχονται ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία των μηχανοδηγών με το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Μαδρίτης, που αποκαλύπτουν τι πήγε στραβά πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

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