Ριάντ κατά Τεχεράνης για τις επιθέσεις των Χούθι

Ευθεία κατηγορία κατά του Ιράν διατύπωσε η Σαουδική Αραβία, συνδέοντας την Τεχεράνη με την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ραγιέντ Κρίμλι, δήλωσε σήμερα ότι η δράση του φιλοϊρανικού κινήματος ενθαρρύνεται από την ιρανική πλευρά. Κατηγόρησε, μάλιστα, την Τεχεράνη ότι συνεχίζει να παρέχει στους Χούθι όπλα, εκπαίδευση και υποστήριξη, κατά παράβαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο στόχαστρο το αεροδρόμιο του Ριάντ

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, Τούρκι αλ-Μάλικι, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει 20 επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ.

Ο ίδιος κάλεσε την οργάνωση να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Στους στόχους που ανέφερε περιλαμβάνονται αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Αρνήθηκαν συνάντηση στο Ομάν

Ο Κρίμλι αποκάλυψε ακόμη ότι το Ριάντ είχε προτείνει στους Χούθι συνάντηση στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, με στόχο την επικοινωνία εν μέσω της έντασης. Η πρόταση, ωστόσο, απορρίφθηκε.

Όπως είπε, αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία των δύο πλευρών πριν από μερικές εβδομάδες.

Οι νέες καταγγελίες προσθέτουν ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, με τη σύγκρουση στην Υεμένη να παραμένει βασική εστία έντασης στην περιοχή.