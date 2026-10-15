H Celine Dion έγινε Barbie

Η μεγάλη Καναδή τραγουδίστρια αποκτά τη δική της συλλεκτική κούκλα, με τη Mattel να τιμά μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της. Χθές, η εταιρεία παιχνιδιών ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας Barbie εμπνευσμένης από την ξεχωριστή βραδιά των βραβείων Όσκαρ του 1998. Η Celine Dion είχε χαρίσει στο κοινό της μια μαγευτική ερμηνεία του τραγουδιού «My Heart Will Go On» από την ταινία «Τιτανικός», η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της.

Η κούκλα φορά το περίφημο μπλε μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, γνωστό ως «Καρδιά του Ωκεανού», το οποίο φορούσε η Κέιτ Γουίνσλετ στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον. Η συλλεκτική Barbie είναι ήδη διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Mattel Creations, με τιμή 60 δολάρια. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκεται η αναπαράσταση του φανταστικού μπλε διαμαντιού της ταινίας, γνωστού ως «La Cœur de la Mer», του κοσμήματος που συμβολίζει τον έρωτα του Τζακ και της Ρόουζ.

Η Celine Dion δήλωσε σχετικά με την κούκλα: «Είναι πραγματική τιμή να γίνω μέρος της κληρονομιάς της Barbie με μια κούκλα εμπνευσμένη από μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου. Ελπίζω αυτή η κούκλα να εμπνεύσει όλους να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση, να ακολουθούν τα όνειρά τους και να πιστεύουν στη δύναμη της δικής τους φωνής».

Η μεγάλη τραγουδίστρια έχει πουλήσει σχεδόν 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, κατακτώντας δικαίως μια θέση ανάμεσα στις πιο εμπορικά επιτυχημένες και πολυβραβευμένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της ποπ.

Η σειρά Barbie Signature τιμά διάσημους σχεδιαστές, μουσικούς, brands και προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον κόσμο. Στη λίστα των μουσικών που έχουν αποκτήσει τη δική τους Barbie περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Μάιλι Σάιρους, ο Ντέιβιντ Μπόουι, η Τίνα Τέρνερ, ο Έλβις Πρίσλεϊ, η Νταϊάνα Ρος και ο Έλτον Τζον.