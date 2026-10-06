Συναγερμός στον αέρα: Αεροσκάφος στην Αγγλία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Συναγερμός στον αέρα αφού κατά την διάρκεια πτήσης της British Airways από το Λονδίνο με κατεύθυνση το Σικάγο το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), το αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ενός μη προσδιορισμένου «τεχνικού προβλήματος».

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος Boeing 777 απογειώθηκε στις 12:15 (τοπική ώρα), ωστόσο 30 λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει απότομα ύψος την ώρα που πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο πετούσε στα 36.000 πόδια και μέσα σε μόλις επτά λεπτά βρέθηκε στα 9.000.

Οι πιλότοι ακλουθώντας το Πρωτόκολλο ασφαλείας στη συνέχεια έκαναν αναστροφή και πετούσαν για περίπου τέσσερις ώρες πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, πριν προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 17:00 (τοπική ώρα).

Σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος και οι ομάδες μας εργάζονται για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν».