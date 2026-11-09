H NASA ψάχνει τους νέους αστροναύτες που θα πάνε στην Σελήνη

Η NASA βρίσκεται σε αναζήτηση για τη νέα γενιά αστροναυτών που θα συμμετάσχει στα επικείμενα σχέδιά της για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, αλλά και για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Ειδικότερα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τη στελέχωση του σώματος αστροναυτών, στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος Artemis.

Οι επιτυχόντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κατασκευή μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη, αλλά και στην ανάπτυξη των συστημάτων που θα επιτρέψουν μελλοντικά την αποστολή πληρωμάτων στον Άρη.

Η ανακοίνωση για το νέο αυτό εγχείρημα έγινε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα, με επίκεντρο την εξερεύνηση της Σελήνης και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αεροπορίας.

«Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να ενταχθεί κάποιος στο σώμα αστροναυτών της NASA», όπως δήλωσε ο διοικητής της υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν.

Επίσης επεσήμανε ότι όσοι επιλεγούν ίσως περπατήσουν στη Σελήνη, ζήσουν και εργαστούν στη σεληνιακή βάση και συμβάλουν στην προετοιμασία των αποστολών προς τον Άρη.

Η NASA πιστεύει ότι η τελική επιλογή των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, προκειμένου να ξεκινήσει η εκπαίδευση της νέας γενιάς αστροναυτών. Η προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιήθηκε πριν δύο χρόνια το 2024, με την υπηρεσία να επιλέγει τελικά 10 άτομα από περισσότερες από 8.000 αιτήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αυτή τη στιγμή το ενεργό σώμα αστροναυτών της NASA αριθμεί 32 μέλη, ενώ από τη δεκαετία του 1960 η υπηρεσία έχει επιλέξει συνολικά 370 ανθρώπους για να εκπαιδευτούν ως υποψήφιοι αστροναύτες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Αρχικά η διαδικασία επιλογής απευθύνεται αποκλειστικά σε Αμερικανούς πολίτες. Ενώ παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιον από τους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής ή των μαθηματικών, ιατρικά προσόντα, εκπαίδευση πιλότου ή τουλάχιστον δύο χρόνια φοίτησης σε σχετικό διδακτορικό πρόγραμμα.

Επίσης, χρειάζονται τουλάχιστον τρία χρόνια συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας. Για όσους υποβάλουν αίτηση ως πιλότοι, προβλέπονται επιπλέον συγκεκριμένες προϋποθέσεις πτητικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, 750 ώρες ως κυβερνήτες αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων, 1.500 ώρες πτήσης με άλλα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων ή 1.000 ώρες σε ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον Guardian η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 3 Δεκεμβρίου, στις 23:59 (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ).

Παράλληλα η NASA έχει στα σχέδιά της την επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη το 2028.

Στην προσπάθεια της αναμένεται να συμβάλουν και οι ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες SpaceX και Blue Origin, οι οποίες σχεδιάζουν να υποστηρίξουν επανδρωμένες αποστολές προσελήνωσης.