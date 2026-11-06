Συναγερμός στην Γαλλία : Σοβαρό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Συναγερμός χτύπησε στην Γαλλία, καθώς ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Λεντ, νότια του Bourg-en-Bresse, στον επαρχιακό δρόμο D22.

Στο τροχαίο ενεπλάκη ένα σχολικό λεωφορείο και γίνονται αναφορές για πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους ή ενημέρωση για την υγεία τους.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα φαίνεται να υπάρχουν 2 νεκροί και 16 τραυματίες εκ των οποίων οι 3 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, το λεωφορείο φαίνεται να εξετράπη της πορείας του και να προσέκρουσε σε δέντρο.

Φαίνεται ότι δύο άτομα υπέστησαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή και υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Το δημοτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας ενεργοποιήθηκε και θα συνδράμει και ο γειτονικός δήμος διευκρίνισε ο Yves Cristin, ο δήμαρχος της πόλης.

Επίσης έχουν σηκωθεί δύο ελικόπτερα.

Συνδράμουν άλλα δύο ελικόπτερα.

Στο σημείο σπεύδει και ο Υπουργός μεταφορών.