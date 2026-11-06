ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Κολοράντο- ‘Ενας νεκρός αστυνομικός

Πύροβολισμοί σημειώθηκαν συην πόλη Λέικγουντ στο Κολοράντο. Ένας πολίτης τραυματίστηκε καθώς και τέσσερις αστυνομικοί. Ενώ ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Lakewood, Τζον Ρομέρο, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν στη διασταύρωση της West Colfax Ave. και της Wadsworth Blvd., έπειτα από αναφορές για ύποπτο άτομο.

Όπως είπε ο ύποπτος επιβιβαζόταν σε λεωφορείο, όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, άνοιξε πυρ. Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Επίσης κατά την ανατλλαγή πυρών τέσσερις αστυνομικοί του Lakewood, καθώς και ένας περαστικός. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας μάρτυρας στο σημείο λέει ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος ενός λεωφορείου και στη συνέχεια άκουσε 13 πυροβολισμούς.

Η Αστυνομία του Lakewood δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες μόλις καταστούν διαθέσιμες.