Μπλόκο στο σχέδιο κατασκευής της αψίδας θριάμβου του Τραμπ από Ομοσπονδιακή δικαστή

Ομοσπονδιακή δικαστής εξέδωσε προσωρινή εντολή που μπλοκάρει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας γιγαντιαίας αψίδας του θριάμβου στην Ουάσινγκτον, ανατρέποντας την έγκριση που είχε λάβει το έργο λίγες ώρες νωρίτερα από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (NCPC) με ψήφους 8 έναντι 4.

Η δικαστής Τάνια Τσάτκαν αποφάνθηκε ότι οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, προκειμένου η δικαιοσύνη να εξετάσει τις προσφυγές κατά της νομιμότητας του αμφιλεγόμενου έργου, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ σκόπευε να ξεκινήσει αμέσως.

Το σχέδιο προβλέπει ένα οικοδόμημα εμπνευσμένο από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, το οποίο όμως θα ξεπερνά σε ύψος τα 76 μέτρα και, λόγω των επιβλητικών διαστάσεών του, θα έκρυβε την ορατότητα ανάμεσα στο εμβληματικό Μνημείο Λίνκολν και το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου αναπαύονται εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί. Το έργο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από περισσότερα από 100 πρόσωπα—ανάμεσά τους αρχιτέκτονες, αιρετοί και βετεράνοι του πολέμου του Βιετνάμ που κατέθεσαν τη σχετική δικαστική προσφυγή—ενώ ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζάρεντ Χάφμαν χαρακτήρισε το μνημείο «ντροπή για την Αμερική και τα ιδανικά της».

Παράλληλα, τα τέσσερα μέλη της επιτροπής πολεοδομίας που καταψήφισαν το έργο είχαν ζητήσει ανεπιτυχώς την αναβολή της απόφασης, προειδοποιώντας για σοβαρά νομικά κωλύματα καθώς και για την παντελή απουσία δημοσιονομικής έγκρισης και χρηματοδότησης για την κατασκευή από το Κογκρέσο.