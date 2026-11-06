Βέλγιο: Ψηφίστηκε νόμος που θα επιτρέπει τις κατ’οίκον έρευνες σε σπίτια παράνομων μεταναστών

Το κοινοβούλιο του Βελγίου υπερψήφισε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που επιτρέπει στην αστυνομία να πραγματοποιεί κατ’ οίκον έρευνες σε σπίτια μεταναστών χωρίς έγγραφα, οι οποίοι έχουν αγνοήσει τις εντολές απέλασης. Το μέτρο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε τα ξημερώματα μετά από μια ολονύκτια θυελλώδη συνεδρίαση, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Οι συγκεκριμένες έρευνες θα περιορίζονται αποκλειστικά σε άτομα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ για την πραγματοποίησή τους απαιτείται προηγούμενη έγκριση ανακριτή και θα διεξάγονται αυστηρά μεταξύ 5 π.μ. και 9 π.μ. παρουσία αξιωματούχων της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας τάξης, ο νόμος έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από νομικούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι προειδοποιούν για υπονόμευση των συνταγματικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας.

Μάλιστα, ενόψει της ψηφοφορίας, η Διεθνής Αμνηστία είχε απευθύνει έκκληση για καταψήφιση του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει αρνητικά ακόμα και όσους παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες, ενώ το κλίμα δυσαρέσκειας εκφράστηκε και στους δρόμους, με περίπου 3.000 ανθρώπους να σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο στις Βρυξέλλες και δεκάδες άλλες διαδηλώσεις να διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις της χώρας.