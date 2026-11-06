Προφυλακίστηκε πρώην υπουργός του Ερντογάν για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων

Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η πρώην υπουργός του Ερντογάν κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά χθες, στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Έπειτα από μία ενδελεχή ανάκριση, διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή της σήμερα τα ξημερώματα.

Ωστόσο, ο σύζυγός της Ιλίας Καγιά και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Τι περιλαμβάνει η έρευνα

Η έρευνα αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, η πρώην υπουργός είχε δηλώσει ότι αγόρασε περίπου 250.000 μετοχές της Özata Denizcilik, ενώ ο σύζυγός της περίπου 150.000. Και οι δύο αρνήθηκαν ότι διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση.

Η περιουσία του ζευγαριού είχε ήδη δεσμευτεί από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ είχε κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση της πρώην υπουργού σε σύγκριση με στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους», είχε δηλώσει πριν από την προφυλάκισή της.