Διαφυγή Μπολσονάρου στις ΗΠΑ: Αργεντινός του Μαϊάμι διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή για να πληρωθεί η πτήση

Αργεντινός επιχειρηματίας και πιλότος με έδρα το Μαϊάμι, ονόματι Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ, φέρεται να διαδραμάτισε ρόλο μεσάζοντα για τη χρηματοδότηση της μυστικής διαφυγής του Φλάβιου Μπολσονάρου στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική του ήττα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας από τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, του οποίου τα διαβατήρια είχαν ακυρωθεί στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, αναχώρησε νύχτα από την πόλη Πουέρτο Ιγουασού της Αργεντινής με ιδιωτικό αεροσκάφος της εταιρείας Baires Fly, φτάνοντας στη Φλόριντα μαζί με την οικογένειά του μετά από ένα κινηματογραφικό ταξίδι μέσω Αργεντινής και Ισημερινού.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας, Λουίς Γκράντε, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι έλαβε το ποσό των 150.000 δολαρίων από τραπεζικό λογαριασμό των ΗΠΑ μέσω ενός ενδιάμεσου, με τον οποίο, σύμφωνα με πηγές, διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση.

Την ίδια στιγμή, αμερικανικά ΜΜΕ εμπλέκουν στη ναύλωση του αεροσκάφους τον Τζέισον Μίλερ, σύμβουλο επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, αν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον δεν είχε καμία άμεση εμπλοκή στις διευθετήσεις. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις, καθώς η εισαγγελέας στην Αργεντινή, Παλόμα Οτσόα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για να εξακριβωθεί αν η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι χρησιμοποίησε δημόσια κεφάλαια για να διευκολύνει την απόδραση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Φλάβιου Μπολσονάρου δήλωσε στους New York Times πως δεν έλαβε βοήθεια από καμία κυβέρνηση και ότι θα πάρει τα μυστικά της διαφυγής του «στον τάφο».